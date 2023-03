Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: classifica aggiornata dopo discesa Soldeu 2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) La classifica di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo la discesa di Soldeu, Andorra, valevole per le finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin ovviamente rimane al comando con Lara Gut-Behrami che si prende momentaneamente il secondo posto davanti a Petra Vlhova e Federica Brignone. Sofia Goggia difende la quinta posizione finale. Ecco la classifica aggiornata. LA classifica aggiornata Mikaela Shiffrin (USA) 2028 Lara Gut-Behrami (SUI) 1067 Petra Vlhova (SVK) 1025 Federica Brignone (ITA) 989 Sofia Goggia (ITA) 880 Ragnhild Mowinckel (NOR) 814 Wendy Holdener (SUI) 795 Marta Bassino (ITA) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladideldi sci2022/ladi, Andorra, valevole per le finali didel. Mikaela Shiffrin ovviamente rimane al comando con Lara Gut-Behrami che si prende momentaneamente il secondo posto davanti a Petra Vlhova e Federica Brignone. Sofia Goggia difende la quinta posizione finale. Ecco la. LAMikaela Shiffrin (USA) 2028 Lara Gut-Behrami (SUI) 1067 Petra Vlhova (SVK) 1025 Federica Brignone (ITA) 989 Sofia Goggia (ITA) 880 Ragnhild Mowinckel (NOR) 814 Wendy Holdener (SUI) 795 Marta Bassino (ITA) ...

