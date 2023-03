Sci alpino, come sta Elena Curtoni? “Sono troppo vecchia per cadere…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un grosso spavento, ma nulla di più. Elena Curtoni ha fatto tremare i tifosi italiani dopo la sua caduta nella discesa libera odierna nella Finali di Coppa del Mondo a Soldeu. La valdostana ha mancato così la possibilità di salire sul podio nella classifica di specialità, ma tutta l’attesa è soprattutto per il superG di domani, con l’azzurra che si gioca la sfera di cristallo. Queste le prime parole di Curtoni ai microfoni di Rai Sport dopo la sua caduta: “Sono troppa vecchia per cadere (ride). Sto comunque bene e ho solo il rammarico perchè ci tenevo a fare bene”. Curtoni ha rassicurato e domani sarà tranquillamente al cancelletto di partenza. Ancora l’azzurra su oggi e poi anche in vista del superG di domani: “Devo solo far passare il nervoso, ma la testa è già tutta a domani, dove ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un grosso spavento, ma nulla di più.ha fatto tremare i tifosi italiani dopo la sua caduta nella discesa libera odierna nella Finali di Coppa del Mondo a Soldeu. La valdostana ha mancato così la possibilità di salire sul podio nella classifica di specialità, ma tutta l’attesa è soprattutto per il superG di domani, con l’azzurra che si gioca la sfera di cristallo. Queste le prime parole diai microfoni di Rai Sport dopo la sua caduta: “troppaper cadere (ride). Sto comunque bene e ho solo il rammarico perchè ci tenevo a fare bene”.ha rassicurato e domani sarà tranquillamente al cancelletto di partenza. Ancora l’azzurra su oggi e poi anche in vista del superG di domani: “Devo solo far passare il nervoso, ma la testa è già tutta a domani, dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : A Soldeu vince Stuhec, Goggia è una splendida 2a ???????? - Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - OggiSportNotiz2 : ???????? #SciAlpino: Ottavo podio stagionale in #DiscesaLibera per #SofiaGoggia. A #Soldeu, nelle Finali di Coppa del… - sportface2016 : #Soldeu2023, #Goggia dopo il secondo posto: 'Pista non congeniale alle mie caratteristiche, ma quest'anno ho domina… - infoitsport : Sci alpino, Dominik Paris: 'Avrei potuto certamente fare meglio in questa stagione' -