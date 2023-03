Schlein propone a Meloni il congedo paritario | “Approviamolo subito per aiutare le donne” Meloni | “Sono disponibile al confronto”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “Mi stupisce che non vediate il nesso tra la crisi della natalità e la precarietà in cui versano moltissime. Questo mi spinge a chiederle: perché non approviamounpienamente retribuito e non trasferibile di almeno tre mesi? Questa sì che è una misura che aiuterebbe le“. È la proposta che Elly, segretaria del Pd, ha rivolto a Giorgioalla Camera dei deputati. “Siamo molto d’accordo – ha replicato la presidente del Consiglio – le poche risorse che potevamo spendere le abbiamo utilizzate per un ulteriore mese diparentale. Era quello che potevamo fare. Per noi il sostegno alle madri lavoratrici e alla natalitàuna priorità, per questo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GallettaRebecca : @GonnelliLuca @fdragoni La Schlein propone temi che il suo partito non ha portato avanti quando poteva. Con questa… - Graziel58082039 : Il discorso della Schlein sembra la lettura di veccho GENTE . Non propone niente e non dice nulla dei suoi intendimenti diversi. - Sarret734520051 : @EffeScudata @AlexBazzaro La Schlein propone di usare le case sfitte o le seconde case - Aurora951523471 : @ChanceGardi @QLexPipiens @a_meluzzi Questo è quello che propone il democratico partito della schlein !! Imbarazzan… - chmorosi : @madforfree Boh, ne è entusiasta mia zia, 87 anni, perfetta sinistra ztl. Sono curiosa di capire come la prenderà q… -

... rivolgendosi direttamente ad Elly, ha riconosciuto l'onestà intellettuale della sinistra, ...stato e di totale indifferenza alle intimidazioni di una sinistra che urla di rabbia e non...'Bisogna limitare i contratti a termine, in Europa il suo partito ha votato a favore della direttiva cheun salario minimo', prosegue, che ammette: 'I salari sono diminuiti, è vero, ...Per questo credo che sia giusto intanto comela mozione De Micheli, passare dallo Statuto ... Oggi Ellyparla di un partito femminista, non solo e non tanto come tutela di quote, ma come ...

Schlein propone a Meloni il congedo paritario: “Approviamolo subito per aiutare le donne” Il Fatto Quotidiano

Schlein chiede l’introduzione del salario minimo e il congedo ... Una soluzione che anche la sinistra ha accarezzato all’epoca in cui proponeva il taglio del cuneo fiscale. “Lei è in carica da soli ...Parliamoci chiaro: sono in Aula, ma entrambe parlano all’esterno. Lo fa Elly Schlein nel primo intervento, dove parte piano (sapendo che avrà la replica) squadernando la proposta del salario minimo e ...