Schlein-Meloni | ' duello' in Aula deciso ma senza tensioni

Governo, dai migranti al salario minimo: primo confronto in AulaDai migranti al lavoro , dal salario minimo ai congedi parentali : oggi in Aula è andato in scena il primo confronto politico tra la premier Giorgiae la neo segreteria del Pd ...È il primo vis a vis, fra Ellye Giorgia. Terreno del confronto il salario minimo, tema su cui è andata la segretaria del Pd allargando il ventaglio di argomenti trattati al Question time di oggi alla Camera. La ...Così la premierrispondendo, al Question time, alla segretaria del Pd,ribadisce il no a un salario minimo legale: potrebbe generare per i lavoratori anche "condizioni peggiori"...

Confronto Meloni-Schlein. Premier stoppa il salario minimo Agenzia ANSA

"You are a right wing (government) that is obsessed with migration, and you don't see the migration of young (Italian) people who are forced to look abroad for personal fulfillment because of low ...Elly Schlein sfida Giorgia Meloni nel question time da Ok Corral: “Cosa volete fare”. La segretaria Dem lo ha chiesto senza mezzi termini ed a muso decisamente duro alla premier, lo ha fatto in ...