Schlein in aula si inchina M5s? La reazione della Serracchiani: pazzesco | Guarda (Di mercoledì 15 marzo 2023) E venne il giorno del doppio esordio in aula: da una parte Giorgia Meloni, il premier al suo primo Question Time. Dall'altra ecco Elly Schlein, la segretaria del Pd, al suo primo intervento a Montecitorio. Le opposizioni, questa la formula, interrogano il premier e la maggioranza su diversi punti. Si parte così da +Europa che con Bruno Magi si scatena su Cutro e si continua con Angelo Bonelli dei Verdi, che si focalizza su siccità ed emergenza climatica. Ma si diceva, Schlein. Eccola con giacca color panna e fogliettino ben saldo in mano, come se temesse di scordare i contenuti del suo intervento. E, toh che caso, ecco che Schlein parla di salario minimo, la battaglia del M5s, dimostrando ancora una volta, nel caso in cui ve ne fosse ancora bisogno, di Guardare a Giuseppe Conte e al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) E venne il giorno del doppio esordio in: da una parte Giorgia Meloni, il premier al suo primo Question Time. Dall'altra ecco Elly, la segretaria del Pd, al suo primo intervento a Montecitorio. Le opposizioni, questa la formula, interrogano il premier e la maggioranza su diversi punti. Si parte così da +Europa che con Bruno Magi si scatena su Cutro e si continua con Angelo Bonelli dei Verdi, che si focalizza su siccità ed emergenza climatica. Ma si diceva,. Eccola con giacca color panna e fogliettino ben saldo in mano, come se temesse di scordare i contenuti del suo intervento. E, toh che caso, ecco cheparla di salario minimo, la battaglia del, dimostrando ancora una volta, nel caso in cui ve ne fosse ancora bisogno, dire a Giuseppe Conte e al ...

