Schlein contro Meloni: “Insensibili e incapaci, colpite i bambini delle coppie omogenitoriali che hanno diritti come tutti gli altri” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e Insensibilità. Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo”. Così Elly Schlein nella replica a Giorgia Meloni nel question time alla Camera. “Siete una destra che è ossessionata dall’immigrazione ma vedete l’emigrazione di tanti giovani che i salari bassi e la precarietà costringono a costruirsi un futuro altrove. Avete quasi cancellato Opzione donna. Queste sono le risposte” perché le vostre priorità “sono altre: i rave, i condoni, la guerra alle Ong e da ieri colpire i figli e le figlie delle famiglie omogenitoriali che hanno gli stessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole:tà, approssimazione età. Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo”. Così Ellynella replica a Giorgianel question time alla Camera. “Siete una destra che è ossessionata dall’immigrazione ma vedete l’emigrazione di tanti giovani che i salari bassi e la precarietà costringono a costruirsi un futuro altrove. Avete quasi cancellato Opzione donna. Queste sono le risposte” perché le vostre priorità “sono altre: i rave, i condoni, la guerra alle Ong e da ieri colpire i figli e le figliefamigliechegli stessi ...

