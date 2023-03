Schlein a Meloni | “Vostre promesse già smentite | siete incapaci e approssimativi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Signora presidente, le sue risposte non ci soddisfano”. Così Ellynella replica a Giorgianel question time alla Camera su salario minimo e lavoro. “Il Pd ha provato ad approvare il salario minimo” e “le vorrei ricordare che adesso c’è lei al governo e io sono all’opposizione, non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte”, sottolinea la leader del Pd. “Io credo che precarietà e lavoro povero abbiano riposte immediate, dice che è priorità per il suo governo ma dice no al salario minimo”, continua la dem. “Non si nasconda dietro a un dito: se fosse bastata la contrattazione collettiva non avremmo quel 12 % di lavoratrici e lavoratori poveri”, sottolinea. “La nostra proposta vuole rafforzare la contrattazione collettiva ma accanto fissare una soglia sotto la quale, dove non arriva la ...