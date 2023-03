Schlein a Meloni | Vostra priorità è cancellare diritti a figli coppie gay

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 marzo 2023 "So che il salario minimo non è tra le vostre, perché laè quella dideidellegay". Lo ha detto Elly, durante il ...

Ma la vostra propaganda, ormai che non siete più all'opposizione, sta sfumando", le parole di Elly, segretaria del Pd, alla Camera per il Question Time con il Presidente del Consiglio. ...È il primo vis a vis, fra Ellye Giorgia. Terreno del confronto il salario minimo, tema su cui è andata la segretaria del Pd allargando il ventaglio di argomenti trattati al Question time di oggi alla Camera. La ...Roma, 15 marzo 2023 "So che il salario minimo non è tra le vostre priorità, perché la vostra priorità è quella di cancellare i diritti dei figli delle coppie gay". Lo ha detto Elly, durante il question time alla Camera. Chigi

Question time, primo confronto Meloni-Schlein. La premier: «Il salario minimo non è la soluzione». La segretaria Pd ... Open

Question time in corso alla Camera per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio risponde, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali migranti, emergenza mutui, Mes, salario minimo. “La ...Giorgia Meloni in doppio petto scuro su maglietta bianca, in stile smoking, con il suo lungo bob bombato con fili di capelli dorati. Elly Schlein senza trucco, in giacca chiara, beige, con camicia ...