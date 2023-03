Schlein a Meloni: "Subito salario minimo". Premier: "Non è la soluzione". (Di mercoledì 15 marzo 2023) È questo il punto principale evidenziato dal decreto licenziato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale LA STRETTA " Nel 12 articoli del decreto sono inoltre presenti anche ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 marzo 2023) È questo il punto principale evidenziato dal decreto licenziato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale LA STRETTA " Nel 12 articoli del decreto sono inoltre presenti anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Possiamo lavorare tutti insieme almeno sulla riduzione delle liste di attesa del SSN?! O anche questo è di destra o… - LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - repubblica : Meloni alla Camera, l'affondo di Schlein: 'Sei al governo, basta nasconderti. Finora siete stati solo incapaci e i… - RaiNews : #QuestionTime, confronto #MeloniSchlein: 'Siete sulla via sbagliata'. La premier: 'No al #salariominimo'. +Europa l… - alessan75877023 : RT @SecolodItalia1: Elly Schlein ci prova col comizietto sul salario minimo. Meloni, a sorpresa, la scavalca a sinistra… -