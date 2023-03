Schlein a Meloni | su piano sociale governo incapace e insensibile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Possiamo lavorare tutti insieme almeno sulla riduzione delle liste di attesa del SSN?! O anche questo è di destra o… - LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - repubblica : Meloni alla Camera, l'affondo di Schlein: 'Sei al governo, basta nasconderti. Finora siete stati solo incapaci e i… - AgenziaOpinione : ON. URZÌ (FDI) * LAVORO: « SALARIO MINIMO, IL PRESIDENTE MELONI SMONTA LA DEMAGOGIA DELLA SEGRETARIA DEL PD SCHLEIN… - DomaniGiornale : ?? L'attacco di #Schlein a #Meloni sul #salariominimo durante il #questiontime alla Camera: «Siete incapaci, appross… -

Primo duello anche con la nuova segretaria del PD Elly, che ha punta il dito contro: "Signora presidente, le sue risposte non ci soddisfano, innanzitutto perchè vorrei ricordare che il ...Succede nelle risse che uno dei litiganti insulti l'altro e l'altro insulti invece un parente. Un po' quello che è successo alla Camera dei deputati dove al question time Giorgiae Ellysi sono affrontate direttamente per la prima volta da quando sono sfidanti virtuali, la prima presidente del Consiglio e la seconda neo segretaria del principale partito di ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiarispondendo durante il question time alla Camera alla richiesta della segretaria del Pd Ellydi affrontare subito il tema del salario ...

Salario minimo, scontro alla Camera tra Meloni e Schlein TGCOM

“Il presidente Meloni è stata oggi limpida nello smontare la demagogia della segretaria del PD Schlein sul salario minimo. Le politiche del governo sono già concentrate su chi è rimasto indietro, ..."You are a right wing (government) that is obsessed with migration, and you don't see the migration of young (Italian) people who are forced to look abroad for personal fulfillment because of low ...