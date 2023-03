“Schiaffi educativi, non manifestazioni”: la ricetta anti-violenza del sindaco di Quarona è il corso di autodifesa (nella scuola elementare) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un omino che getta nel cestino falce e martello e svastica accompagnato dallo slogan “La miglior difesa contro squadristi, anarchici e delinquenti sono gli Schiaffi educativi e non le manifestazioni”. Ha scelto questa formula il sindaco di Quarona (Vercelli), il leghista Francesco Pietrasanta, per promuovere un corso di difesa personale gratuito organizzato dal Comune e rivolto a tutti i residenti dai 16 ai 65 anni. Gli iscritti fino a lunedì erano 11 (Quarona conta meno di 4mila abitanti). Il corso si svolgerà nella palestra di una scuola elementare e si insegneranno “tecniche di difesa attive e passive, prevenzione e consapevolezza”. “Era già un’idea che avevamo nell’Amministrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un omino che getta nel cestino falce e martello e svastica accompagnato dallo slogan “La miglior difesa contro squadristi, anarchici e delinquenti sono glie non le”. Ha scelto questa formula ildi(Vercelli), il leghista Francesco Pietrasanta, per promuovere undi difesa personale gratuito organizzato dal Comune e rivolto a tutti i residenti dai 16 ai 65 anni. Gli iscritti fino a lunedì erano 11 (conta meno di 4mila abit). Ilsi svolgeràpalestra di unae si insegneranno “tecniche di difesa attive e passive, prevenzione e consapevolezza”. “Era già un’idea che avevamo nell’Amministrazione ...

