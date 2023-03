Scherma Paralimpica, Bebe Vio torna in Coppa del Mondo: “Mi mancava tantissimo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pisa – Comincia domani (giovedì 16 marzo) la tappa italiana della Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica a Pisa. Quattro giornate di gare valide per la Qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024: venerdì, a 19 mesi di distanza dall’ultima volta, sarà il giorno di Bebe Vio. Quando rimetterà giù la maschera, pronta a dar l’assalto alla prova di Coppa del Mondo del suo cuore, saranno passati esattamente 566 giorni dai trionfali Giochi di Tokyo. Un ritorno che Bebe racconta così: “Sono molto emozionata per quest’ennesima ripartenza. Certo ch’è strano, tiro di Scherma da quando ho cinque anni, prima in piedi e poi, dai 13 anni, in carrozzina, ho partecipato a molte tappe di Coppa del Mondo, a tre ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pisa – Comincia domani (giovedì 16 marzo) la tappa italiana delladeldia Pisa. Quattro giornate di gare valide per la Qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024: venerdì, a 19 mesi di distanza dall’ultima volta, sarà il giorno diVio. Quando rimetterà giù la maschera, pronta a dar l’assalto alla prova dideldel suo cuore, saranno passati esattamente 566 giorni dai trionfali Giochi di Tokyo. Un ritorno cheracconta così: “Sono molto emozionata per quest’ennesima ripartenza. Certo ch’è strano, tiro dida quando ho cinque anni, prima in piedi e poi, dai 13 anni, in carrozzina, ho partecipato a molte tappe didel, a tre ...

