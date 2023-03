Scherma, Coppa del Mondo: 36 azzurri in gare nel weekend tra fioretto e sciabola (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Coppa del Mondo di Scherma sarà grande protagonista nel weekend del 17-19 marzo. Busan (Corea del Sud) ospiterà il Grand Prix di fioretto maschile e femminile, mentre Sint-Niklaas (Belgio) sarà sede delle gare di sciabola femminile. L’Italia salirà in pedana con ben 36 azzurri in gara (24 in Asia e 12 in Europa). La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ottenere risultati di grande rilievo. Tra le fiorettiste spiccano Martina Batini, Alice Volpi, Camilla Mancini mentre tra gli uomini figurano Giorgio Avola, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini. Rossella Gregorio e Martina Criscio guideranno le azzurre a Sint-Niklaas. Di seguito i convocati per le gare di Coppa del Mondo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladeldisarà grande protagonista neldel 17-19 marzo. Busan (Corea del Sud) ospiterà il Grand Prix dimaschile e femminile, mentre Sint-Niklaas (Belgio) sarà sede delledifemminile. L’Italia salirà in pedana con ben 36in gara (24 in Asia e 12 in Europa). La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ottenere risultati di grande rilievo. Tra le fiorettiste spiccano Martina Batini, Alice Volpi, Camilla Mancini mentre tra gli uomini figurano Giorgio Avola, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini. Rossella Gregorio e Martina Criscio guideranno le azzurre a Sint-Niklaas. Di seguito i convocati per ledideldi ...

Scherma, nel weekend fioretto maschile e femminile in Corea. Sciabolatrici in Belgio La scherma azzurra si prepara ad essere protagonista di un grande weekend di Coppa del Mondo. Il fioretto maschile e femminile sarà impegnato a Busan per il secondo Gran Prix della stagione, mentre le ... Paralimpici: Bebe Vio in pedana 19 mesi dopo Tokyo, 'adrenalina' Bebe Vio torna in pedana, 19 mesi dopo Tokyo. Comincia domani la tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma parlimpica,a Pisa. Quattro giornate di gare valide per la qualifica a Parigi 2024, e venerdì sara' il giorno di Bebe Vio. Quando rimetterà giù la maschera, pronta a dar l'... Riecco Bebe Vio: la campionessa torna in gara, ecco quando "Certo ch'è strano, tiro di scherma da quando ho cinque anni, prima in piedi e poi, dai 13 anni, in carrozzina, ho partecipato a molte tappe di Coppa del Mondo, a tre Europei, tre Mondiali e due ... Laazzurra si prepara ad essere protagonista di un grande weekend didel Mondo. Il fioretto maschile e femminile sarà impegnato a Busan per il secondo Gran Prix della stagione, mentre le ...Bebe Vio torna in pedana, 19 mesi dopo Tokyo. Comincia domani la tappa italiana delladel Mondo diparlimpica,a Pisa. Quattro giornate di gare valide per la qualifica a Parigi 2024, e venerdì sara' il giorno di Bebe Vio. Quando rimetterà giù la maschera, pronta a dar l'..."Certo ch'è strano, tiro dida quando ho cinque anni, prima in piedi e poi, dai 13 anni, in carrozzina, ho partecipato a molte tappe didel Mondo, a tre Europei, tre Mondiali e due ... Scherma: Coppa del Mondo paralimpica a Pisa dal 15 marzo Stamptoscana Weekend internazionale tra Corea e Belgio con 36 azzurri ROMA (ITALPRESS) – Weekend internazionale tra Corea e Belgio per la scherma azzurra. Nei giorni in cui l’Italia ospiterà la Coppa del mondo paralimpica a Pisa, il settore olimpico vedrà fioretto ... In Toscana via ai mondiali di scherma paralimpica PISA: La tappa italiana della Coppa del Mondo vedrà il rientro in pedana della campionessa Bebe Vio. Si stacca il pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024 ... ROMA (ITALPRESS) – Weekend internazionale tra Corea e Belgio per la scherma azzurra. Nei giorni in cui l’Italia ospiterà la Coppa del mondo paralimpica a Pisa, il settore olimpico vedrà fioretto ...PISA: La tappa italiana della Coppa del Mondo vedrà il rientro in pedana della campionessa Bebe Vio. Si stacca il pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024 ...