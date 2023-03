Scene di follia a Napoli: tifosi e dipendenti dell’Eintracht bloccati in hotel dalla polizia (Bild) (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Scene di follia a Napoli“. La Bild commenta così l’arrivo degli ultras dell’Eintracht (mischiati a quelli dell’Atalanta) a Napoli, ieri pomeriggio. Le forze dell’ordine hanno bloccato i 400 ultras circa, tra tifosi tedeschi e atalantini, alla Stazione Centrale. La polizia ha fermato e identificato tutti gli ultras arrivati con il treno e li ha scortati in sei autobus verso un albergo del Lungomare dove avevano prenotato le loro camere, pur senza avere il biglietto per andare allo stadio. Il quotidiano tedesco si sofferma sul divieto imposto ai tifosi di lasciare l’hotel. Sono infatti piantonati dalla polizia. “I Frankfurter sono qui – Scene folli a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) “di“. Lacommenta così l’arrivo degli ultras(mischiati a quelli dell’Atalanta) a, ieri pomeriggio. Le forze dell’ordine hanno bloccato i 400 ultras circa, tratedeschi e atalantini, alla Stazione Centrale. Laha fermato e identificato tutti gli ultras arrivati con il treno e li ha scortati in sei autobus verso un albergo del Lungomare dove avevano prenotato le loro camere, pur senza avere il biglietto per andare allo stadio. Il quotidiano tedesco si sofferma sul divieto imposto aidi lasciare l’. Sono infatti piantonati. “I Frankfurter sono qui –folli a ...

