Scarsa igiene nelle mense scolastiche: blitz dei Nas, 9 cucine chiuse (Di mercoledì 15 marzo 2023) Latina – Con la prosecuzione del corrente anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici. Provincia di Latina Secondo quanto emerso dai controlli, nella provincia di Latina sono state ispezionionate 13 aziende di ristorazione collettiva/cooperative operanti all'interno delle mense scolastiche. 3 di queste operanti presso scuole dell'infanzia sono risultate non conformi per carenze igienico – sanitarie e strutturali e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. Per tali criticità è stata interessata l'ASL per le prescrizioni di competenza finalizzate ...

