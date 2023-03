Saviano | l’ultimo sproloquio sul dramma di Cutro | “Colpa delle promesse di Meloni e Salvini”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Mancava solo lui, Roberto, a discettare e dispensare pistolotti pseudo-moralistici su accoglienza e tragedie del mare. Dall’alto del suo pulpito inquisitorio, lo scrittore non si lascia sfuggire la ghiotta occasione di sprizzare altro veleno contro governo e premier e, raccogliendo due piccioni con una fava, ergersi a Torquemada e auto-promuoversi fustigatore dei costumi politici, schermandointervento accusatorio dietro la tragedia die un’invettiva in cui riecheggiano le solite tirate anti-governative. E senza tenere minimamente contoricostruzioni edichiarazioni degli addetti ai lavori della macchina di salvataggio e accoglienza, spara a zero: «Si potevano salvare tutti». L’ennesimo, brutale attacco die ...