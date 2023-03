Sassuolo | intervista all’agente di Laurienté sul mercato e i sondaggi

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) GLORIA INFINITA! In una notte magica, Armandsi è eretto a eroe indiscusso, trascinando ilalla terza vittoria consecutiva in Serie A! Sì, avete letto bene, TERZA VITTORIA DI FILA, un evento che in casa neroverde non si verificava da un anno esatto! Con una doppietta fantastica, il fenomeno francese ha steso la Roma all’Olimpico, lasciando tutti a bocca aperta con la sua prestazione da urlo! E non è solo una questione di numeri, no no no. Armand ha dimostrato di essere sempre più a suo agio nel nostro campionato, tanto che persino il suo agente Roberto Meloni, in esclusiva a Tuttoweb, ha dovuto ammettere la verità: il ragazzo sta diventando un vero e proprio asso! Non solo ha migliorato la fase difensiva, ma ha anche trovato il tempo di studiare la lingua italiana, dimostrando una dedizione e un’attitudine ...