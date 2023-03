Sardegna, scontro frontale tra un SUV e un’utilitaria: morta donna di 84 anni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale SP99, tra Villaputzu e Porto Corallo, in provincia di Cagliari. La dinamica è ancora in corso di valutazione ma è certo che i veicoli coinvolti siano un SUV Audi Q7 e un’automobile Ford. Le due quattro ruote si sono scontrate semi-frontalmente intorno ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unain un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale SP99, tra Villaputzu e Porto Corallo, in provincia di Cagliari. La dinamica è ancora in corso di valutazione ma è certo che i veicoli coinvolti siano un SUV Audi Q7 e un’automobile Ford. Le due quattro ruote si sono scontrate semi-frontalmente intorno ... TAG24.

Sardegna, donna muore in uno scontro frontale tra auto commenta Incidente stradale mortale in Sardegna dove sulla Sp99, tra Villaputzu e Porto Corallo, un Suv condotto da un uomo di 30 anni ha travolto un'utilitaria, appena uscita da una strada di campagna. Nel frontale la donna che guidava l'... Scontro frontale a Villaputzu, muore una donna Una donna di 84 anni, Maria Albina Testa, di Villaputzu, è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 lungo la provinciale 99, tra Villaputzu e Porto Corallo, nel Sarrabus.