Saras | torna il dividendo | ecco quanto incassa Moratti

... hanno posto il tema della sicurezza energetica come priorità, in particolare in Europa - ha commentato il presidente Massimo Moratti - In un contesto di emergenza,, pur uscendo dai due anni di ...In Italia Trafigura " ha una quota del 3,01% di, la società di raffinazione presieduta da Massimo Moratti e proprietaria della grande raffineria di Sarroch ". La seconda società è invece Bazan ...a salire lo spread , attestandosi a +181 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il ...scende del 2,46%. Tra i dati macroeconomici rilevanti : Martedì 21/02/2023 01:30 Giappone : ...

Saras torna in utile: risultato netto reported 9 mesi a 347,2 milioni Teleborsa

(Teleborsa) - Saras, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 15.836 milioni ...Da lunedì 20 marzo Banca Monte Paschi di Siena tornerà a far parte dell'indice Ftse Mib di Milano. L'istituto di credito fa il suo ritorno nel panieri co ...