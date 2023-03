Sarah Ferguson racconta di essere stata arrestata con Lady Diana

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 marzo 2023)hato in diverse occasioni della sua amicizia con. Le due donne hanno condiviso un destino comune all’interno della Famiglia Reale. Proprio per questo hanno saputo fare fronte compatto e sostenersi nei momenti più difficili. Di recente l’ex moglie del principe Andrea è tornata a citare la cognata nel corso di alcune interviste ufficiali. In queste settimane, infatti, la duchessa di York è alle prese con il tour di pubblicizzazione del suo nuovo romanzo rosa. Tra un’intervista ed un’altra lasi è lasciata andare a commenti sulla situazione di Harry e Meghan, sull’incoronazione di Carlo e sul principe Andrea. La duchessa ha anche elogiato la regina Elisabetta, con cui ha ammesso di aver avuto un rapporto filiale. AnsaNon sono mancati accenni al ...