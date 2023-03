Santa Giorgia | fai il miracolo | ora stanno esagerando

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono e sono stato papà. Oggi mio figlio è papà e io sono già nonno due volte. Mi vogliono cancellare dalla società. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-8.mp4 Allora, l’ultima che arriva dal magico mondo della sinistra progressista parte da Viareggio e ha come protagonista una direttrice didattica di una scuola materna. Una volta avremmo detto di un asilo. Bene, la signora ha deciso di abolire le attività didattiche legate alla Festa del Papà. Avete presente quei cartoncini con la scritta “Papà ti voglio bene” piuttosto che “Auguri papà” e tu papà omino stilizzato che per loro è già un capolavoro artistico. Insomma avete presente quelle cose lì che noi papà conserviamo per tutta la vita come uno dei tesori più preziosi? Bene, niente, non se ne fa più niente, perché dice questa signora progressista: viviamo in una società diversa di quella di ...