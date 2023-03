San Pio | restyling completato e nuovi posti letto per Ortopedia e Traumatologia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità Operativa Complessa didell’Aorn San Pio è stata completamente ristrutturata: 17 ia disposizione per l’utenza, con ambienti confortevoli e completamente rinnovati. La UOC didiretta dal Dottore Luigi Matera offre assistenza e cure altamente specializzate. Nel reparto sono altresì presenti attrezzature innovative per la mobilizzazione precoce dei pazienti operati, un laboratorio interno di “wound care”, un Ecografo di ultima generazione per la valutazioni dei tessuti molli e delle lesioni muscolo legamentose; vengono, inoltre, utilizzate terapie risolutive di lesione ossee e cutanee con l’utilizzo di cellule staminali e PRP (piastrine elaborate e utilizzate per varie patologie) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomaSette : A San Pio X l'anteprima italiana del documentario “Cuore di Padre”, di Andrés Garrigó: un viaggio alla ricerca di s… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: #15marzo oggi è santa Luisa di Marillac fondatrice delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, la più numerosa co… - MARIACELENTAN0 : RT @antonio_randino: 'Facciamo la penitenza di pensare con dolore alle offese fatte a Dio; la penitenza di essere costanti nel bene; la pen… - alessandraturco : RT @AthVaticana: #PapaFrancesco ha benedetto la #CoppadegliUltimi che sarà consegnata domenica, in occasione della #RunRomeTheMarathon, all… - AthVaticana : #PapaFrancesco ha benedetto la #CoppadegliUltimi che sarà consegnata domenica, in occasione della… -

... ad Imperia, le celebrazioni in onore diLeonardo da Porto Maurizio dichiarato patrono dei missionari nei Paesi cattolici il 17 marzo 1923 da PapaXI. Sarà la chiesa diMaurizio (e non ......di Roma Papa Francesco ha benedetto la Coppa degli Ultimi che domenica mattina in occasione della Maratona di Roma sarà consegnata all'ultimo podista che passerà a piazzaPietro - piazza......è stata conferita all'architetto Federica Frino per la proposta della nuova chiesa diTommaso a ...Baldi, e gli Accademici hanno sollecitato, per questa edizione del Premio, le proposte di ...

San Pio X in Padova. Tra gratitudine e profezia La Difesa del Popolo

Prenderanno il via domani, ad Imperia, le celebrazioni in onore di san Leonardo da Porto Maurizio dichiarato patrono dei missionari nei Paesi cattolici il 17 marzo 1923 da Papa Pio XI. Sarà la chiesa ...Il Pontefice ha benedetto simbolicamente la medaglia ufficiale e la Coppa degli ultimi che sarà donata all’ultimo podista che domenica 19 marzo transiterà in piazza Pio XII-piazza San Pietro, come ...