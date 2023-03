San Leucio, Paradiso: “Iannace ha costituito una finta lista di opposizione” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del capogruppo di opposizione al Comune di San Leucio del Sannio, Roberto Paradiso. “Leggere che Nascenzio Iannace non ha avuto opposizione dentro e fuori il Consiglio è una bugia. Esistono istanze, allegate alle deliberazioni di Consiglio comunale, e articoli di giornali che dimostrano il contrario. L’ing. Roberto Paradiso, ex assessore revocato dalla Giunta in quanto intellettualmente indipendente, si è schierato all’opposizione “da solo” fin da subito e poi ha costituito il Gruppo Consiliare di opposizione Uniti per San Leucio insieme ad Alessia Zollo, anch’essa revocata dalla Giunta ad agosto 2022 per un capriccio politico del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del capogruppo dial Comune di Sandel Sannio, Roberto. “Leggere che Nascenzionon ha avutodentro e fuori il Consiglio è una bugia. Esistono istanze, allegate alle deliberazioni di Consiglio comunale, e articoli di giornali che dimostrano il contrario. L’ing. Roberto, ex assessore revocato dalla Giunta in quanto intellettualmente indipendente, si è schierato all’“da solo” fin da subito e poi hail Gruppo Consiliare diUniti per Saninsieme ad Alessia Zollo, anch’essa revocata dalla Giunta ad agosto 2022 per un capriccio politico del ...

