San Felice Circeo, controlli in strada della Polizia locale: "Obiettivo prevenzione" (Di mercoledì 15 marzo 2023) San Felice Circeo – La sicurezza sulle strade è uno degli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Monia Di Cosimo, che ha deciso di puntare in maniera decisa, grazie al lavoro della Polizia locale, sulla prevenzione. È in quest'ottica che nelle ultime settimane sono stati ulteriormente intensificati i controlli viari su disposizione del comandante della Polizia locale, il dottor Mauro Bruno. L'attività, che sta interessando tutto il territorio comunale con particolare attenzione rivolta alle aree caratterizzate da un traffico viario più intenso, è svolta con l'ausilio di sistemi di sicurezza urbana integrata. Si tratta di una strumentazione in dotazione alla Polizia

