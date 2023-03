Samsung Galaxy S9 (64GB) Nero, in offerta su Amazon a meno di 134€ (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il Samsung Galaxy S9 (64GB) Nero (Ricondizionato). Lo sconto segnalato è di 85,99€, ovvero del 39% (Il prezzo consigliato è 218,90€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile alla spedizione immediata. Samsung Galaxy S9 si presenta come uno smartphone dal design moderno ed estetizzante caratterizzato da un display HD da 5.8 Pollici molto bello, levigato al tatto e senza difetti in termini di colori e luminosità. Display -e per estensione il telefono- che supporta una riproduzione HDR e Dolby Atmos per un’esperienza multimediale straordinaria. Il telefono nonostante il prezzo esiguo si comporta molto bene, telefono di fascia media ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le offertedi oggi ci permettono di acquistare ilS9 ((Ricondizionato). Lo sconto segnalato è di 85,99€, ovvero del 39% (Il prezzo consigliato è 218,90€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito daed è disponibile alla spedizione immediata.S9 si presenta come uno smartphone dal design moderno ed estetizzante caratterizzato da un display HD da 5.8 Pollici molto bello, levigato al tatto e senza difetti in termini di colori e luminosità. Display -e per estensione il telefono- che supporta una riproduzione HDR e Dolby Atmos per un’esperienza multimediale straordinaria. Il telefono nonostante il prezzo esiguo si comporta molto bene, telefono di fascia media ...

