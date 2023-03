Samsung Galaxy S23 Ultra | che cosa succede con le foto alla luna

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È arrivata la risposta ufficiale del brand coreano alle accuse di migliorare in modo posticcio gli scatti con l'AI

ha presentato oggi gli attesissimiA54 5G eA34 5G , smartphone premium immediatamente disponibili in Italia rispettivamente a 499,90 e 399,99 euro ConfrontaA34 5G conA54 5GA54 5GA54 offre uno schermo Super AMOLED da 6.4 pollici in formato FHD+ a 120Hz. La scocca misura 158.2x76.7x8.2 millimetri e pesa 202 ...A54 5G: Caratteristiche TecnicheIl TOP di gamma più piccoloS21 , compralo al miglior prezzo da eBay a 369 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA FONTE Notizie Relazionate Spotify Rumor Articolo ...

A u mese di distanza dai propri top gamma, Samsung torna a dedicarsi alla fascia media del settore telefonico con l’aggiunta, nella serie A che già comprende il modello A14 4G, dei nuovi Galaxy A34 e ...Samsung annuncia oggi i nuovi Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, i nuovi dispositivi della gamma Galaxy A che permetteranno di girare video stabili e nitidi, e di ottenere una batteria di lunga durata.