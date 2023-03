Sampdoria | Stankovic recupera Cuisance e Ilkhan

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Lapezzi dall’infermeria in occasione della sfida contro il Verona di domenica nel lunch time Allenamento mattutino per lache a Bogliasco si prepara ad affrontare il Verona, domenica al Ferraris. Dejane il suo staff hanno diretto sul campo 1 del Mugnaini una seduta incentrata su esercitazioni finalizzate al possesso del pallone, alla quale hanno preso parte anche Michaele Emirhan. Programmi differenziati invece per Andrea Conti, Sam Lammers e Jeison Murillo. Terapie e fisioterapia per Emil Audero; prosegue infine il proprio percorso di recupero Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMWSampdoria : Ex Verona D. Pellegrini: 'Sampdoria ha anima di Stankovic' - clubdoria46 : #Sampdoria #Primavera, dopo #Stankovic anche #Tufano sfida la #Juventus #CampionatoPrimavera #SampdoriaPrimavera - clubdoria46 : #Sampdoria, il report da Bogliasco: #Stankovic recupera un titolare - SampNews24 : Allenamento #Sampdoria: Stankovic recupera due calciatori. Le ultime - clubdoria46 : #Sampdoria, #PieroChiambretti: La mano di #Rabiot condanna #Stankovic alla #SerieB... -

...in occasione della sfida contro il Verona di domenica nel lunch time Allenamento mattutino per lache a Bogliasco si prepara ad affrontare il Verona, domenica al Ferraris. Dejane ...... alcuni di loro hanno comunque segnato nelle Coppe) JUVENTUS -4 - 2: GLI HGHLIGHTS ... LE PAROLE DI ALLEGRI E QUELLE DIE i messaggi nel post gara sono andati in questa direzione: 'È ...Allenamento mattutino per lache a Bogliasco si prepara ad affrontare l'Hellas Verona, domenica al 'Ferraris'. Dejane il suo staff hanno diretto sul campo 1 del "Mugnaini" una seduta incentrata su ...

Sampdoria, Stankovic meglio di Giampaolo: ma la differenza punti è minima Samp News 24

Samp, Cuisance recuperato La Sampdoria di Dejan Stankovic domenica impegnata contro l'Hellas Verona in campionato. Sarà assenteAudero infortunato alla spallatoccherà a Turk difendere i pali ...Dejan Stankovic recupera due giocatori indisponibili per la precedente gara di Torino: nella seduta mattutina sono infatti tornati in gruppo Mickaël Cuisance e Emirhan Ilkhan. Due opportunità in più ...