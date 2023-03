Sampdoria, per il centrocampo si guarda in Turchia (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Sampdoria è interessata a portare a Genova, il talentuoso centrocampista del Fenerbahce, Miha Zajc. Lo sloveno ha il contratto in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Laè interessata a portare a Genova, il talentuoso centrocampista del Fenerbahce, Miha Zajc. Lo sloveno ha il contratto in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Allo Stadium con i nostri ragazzi per la vittoria contro la Sampdoria ???? - mirkonicolino : 12 marzo 2023, improvvisamente in tanti scoprono che il #VAR può non avere tutte le immagini per prendere una decis… - juventusfc : Una sola voce ???? il tifo bianconero! Riempiamo lo Stadium per Juve-Sampdoria ???? - ilariofanto0 : RT @juventusfc: Allo Stadium con i nostri ragazzi per la vittoria contro la Sampdoria ???? - Fantacalcio : Sampdoria, Winks: 'Lotteremo fino alla fine per la salvezza. Sul futuro...' -