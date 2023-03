Sampdoria | Lanna sul gol di Rabiot | 'Mi sembra di lottare con i mulini a vento'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SampNews24 : #Sampdoria, #Lanna: «Gol #Rabiot? Sono scocciato» - clubdoria46 : #Sampdoria, #Lanna: con #Vialli ci sentivamo anche di notte. Risento ancora i messaggi... - SampNews24 : Toti-#Sampdoria, frecciatina a #Ferrero: «Ogni volta che sento parlare male del CdA…» - clubdoria46 : #Sampdoria, #Lanna: arbitri? Ci mancano sette punti... - infoitsport : Fallimento Sampdoria, rebus con tre (difficili) soluzioni e Lanna non molla: “Difendiamo il fortino” -

"Ho ricordi bellissimi, con tutti e due questi ragazzi con i quali abbiamo fatto grandi cose". Con queste parole del presidente dellaMarconasce ufficialmente il club blucerchiato 'Luca Vialli e Bobby Gol', omaggio a due giocatori che hanno fatto la storia della. La presentazione del club è avvenuta oggi ...Marco, attuale presidente della, a margine della presentazione del club blucerchiato "Luca Vialli e Bobby Gol" , fondato dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, ha anche parlato delle ...E' quanto ha dichiarato il Presidente della, Marco, inaugurando ilClub "Luca Vialli e Bobby Gol". "Continueremo a lottare fino in fondo, come sta facendo la squadra, per ...

Fallimento Sampdoria, rebus con tre (difficili) soluzioni e Lanna non molla: Difendiamo il fortino Sport Fanpage

per Roberto Mancini e Marco Lanna di ricordare il loro compagno, scomparso tragicamente lo scorso 6 gennaio. La morte di Luca ha lasciato un vuoto in tutti i tifosi della Sampdoria e nei compagni che ...Marco Lanna ha commentato gli errori degli arbitri che la Sampdoria ha subito in queste giornate di campionato: manca più di qualche ...