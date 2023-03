Sampdoria | Lanna | «Gol Rabiot? Mi sono scocciato | penso che…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Marco, presidente della, sul gol convalidato ad Adriennel match contro la Juventus Marco, a margine della presentazione del nuovo club blucerchiato, è tornato sull’episodio avvenuto in Juventus–– «Non voglio entrare nel merito degli episodi. Midi parlare di certe cose, mi sembra di lottare contro i mulini a vento. Ma lo dico senza polemica. Certamente con qualche decisione differente, dalla prima di campionato a oggi, potremmo avere sei o sette punti di più in classifica. E essere a 18 invece che a 12 ti cambierebbe non poco le prospettive… Confido per domenica in un arbitraggio equo. Questo sì». L'articolo proviene da Calcio News 24.