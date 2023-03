Salvini affida al forzista Rubano il delicato fascicolo dei ristori ai comuni toccati dagli espropri per l’Alta Velocità (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’indiscrezione giunge direttamente da Ponte dove questa mattina è giunto Matteo Salvini a presenziare all’inaugurazione dei lavori di scavo delle gallerie sulla tratta Telese – Vitulano afferenti l’Alta Velocità ferroviaria sulla tratta Napoli-Bari. L’appuntamento per l’importante opera che si spera possa rivelarsi strategica per l’economia del Sannio è stato anche un momento di incontro politico tra il vice premier, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e altri rappresentanti istituzionali presenti tra cui il deputato forzista Francesco Maria Rubano, il collega di partito l’onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture, e la Leghista Pina Castiello anche lei sottosegretario ma ai rapporti con il Parlamento. Tra i politici e le rappresentanze ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’indiscrezione giunge direttamente da Ponte dove questa mattina è giunto Matteoa presenziare all’inaugurazione dei lavori di scavo delle gallerie sulla tratta Telese – Vitulano afferentiferroviaria sulla tratta Napoli-Bari. L’appuntamento per l’importante opera che si spera possa rivelarsi strategica per l’economia del Sannio è stato anche un momento di incontro politico tra il vice premier, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e altri rappresentanti istituzionali presenti tra cui il deputatoFrancesco Maria, il collega di partito l’onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture, e la Leghista Pina Castiello anche lei sottosegretario ma ai rapporti con il Parlamento. Tra i politici e le rappresentanze ...

