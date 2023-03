Salute | Regione | disturbi alimentari richiedono risposte articolate

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Monfalcone, 15 mar – Laè impegnata a fronteggiare idel comportamento alimentare, sempre più diffusi, e a farlo con strumenti e intensità crescenti, tenendo ben presente che l’intervento non può essere solo medico e neuropsichiatrico perché i nostri ragazzi alle prese con bulimia o anoressia stanno lanciando un grido di aiuto e di richiesta di amore che pone una domanda più complessa alle famiglie e alla società. È quanto ha affermato l’assessore regionale ai Servizi informativi in occasione della presentazione dei nuovi spazi per il trattamento deidel comportamento alimentare (Dca) all’auditorium dell’ospedale di Monfalcone, nella ricorrenza della Giornata del fiocchetto lilla. Nell’area del San Polo, dotata ora di tre ambulatori, sono trattati attualmente 200 pazienti tra ragazzi e adulti. Come è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_staxy : RT @RegLombardia: L’Asst Cremona con il CentroFumetto “Andrea Pazienza”, ha creato un corso dedicato alla salute mentale coinvolgendo gli u… - RegLombardia : L’Asst Cremona con il CentroFumetto “Andrea Pazienza”, ha creato un corso dedicato alla salute mentale coinvolgendo… - GrossetoNotizie : Stabilizzazione 118 e incentivi per i medici: incontro tra Regione e Area vasta sud est - - azpuita : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO Regione Puglia MERCOLEDI’ 15 MARZO 2023 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emili… - LombardiaSocial : RT @RegLombardia: Il 15 marzo ricorre la Giornata nazionale per il contrasto e la cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione p… -

"Pochi mesi fa abbiamo approvato in Giunta la proposta di Piano biennale presentata da Alisa e vagliata dal ministero della- commenta Angelo Gratarola, assessore alla Sanità di......polizia non ha soltanto interrotto la corsa clandestina sulla carreggiata centrale di viale,... Il cavallo, sottoposto a visita veterinaria che ne ha accertato le buone condizioni di, è ...... quindi nessuna differenza da un punto di vista di tutela dellapubblica. "questo Giudice ... LaUmbria - prosegue La Verità - si accorge che ci sono dei vaccinati che non sviluppano ...

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - regione.fvg.it

Alimentari e Forestali della Regione Campania hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la tutela degli alberi monumentali, delle essenze vegetali di pregio e del loro patrimonio genetico e della ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...