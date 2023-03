Salute e benessere: agli italiani piace sempre di più prendersi cura di sé (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo l'ultimo Osservatorio Compass, gli italiani hanno speso nel 2022 in media 458 euro per il proprio benessere psicofisico , ma l'importo risulta più elevato per chi si è dedicato allo sport , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo l'ultimo Osservatorio Compass, glihanno speso nel 2022 in media 458 euro per il propriopsicofisico , ma l'importo risulta più elevato per chi si è dedicato allo sport , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, quali sono i DCA e come riconoscerli - istsupsan : ??Il benessere delle #donne passa dalla salute psicofisica e sessuale e dalla consapevolezza di poter essere parte a… - Life_120_LS : ?? Deliziosa e unica, ma soprattutto in linea con il tuo benessere! ? pasta all’uovo secca #Life120… - xisca_cassola : RT @SkyTG24: Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, quali sono i DCA e come riconoscerli - ElisaDospina : RT @SkyTG24: Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, quali sono i DCA e come riconoscerli -