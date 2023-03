“Salutava sempre”, al Creberg show di Alessandro Cattelan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo. Alessandro Cattelan arriva a Bergamo. Il conduttore televisivo e radiofonico sarà in scena al teatro Creberg con il suo primo one man show live, “Salutava sempre”, martedì 28 marzo alle 21 Dopo il successo del tour teatrale appena concluso con date sold-out, Cattelan riparte a marzo con nuovi appuntamenti del suo spettacolo. Torna a teatro il prossimo 26 marzo a Montecatini per poi proseguire nelle più importanti città e piazze italiane, Bergamo (28 marzo), Brescia (29 marzo), Sanremo (31 marzo), Milano (3 aprile) Roma (6 aprile), Padova (11 aprile), Trieste (12 aprile), Piacenza (15 aprile) Bologna (16 aprile), Pescara (18 aprile) e si chiude a Bari (19 aprile). Per il pubblico la possibilità di immergersi in una realtà speciale, un’occasione davvero unica, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo.arriva a Bergamo. Il conduttore televisivo e radiofonico sarà in scena al teatrocon il suo primo one manlive, “”, martedì 28 marzo alle 21 Dopo il successo del tour teatrale appena concluso con date sold-out,riparte a marzo con nuovi appuntamenti del suo spettacolo. Torna a teatro il prossimo 26 marzo a Montecatini per poi proseguire nelle più importanti città e piazze italiane, Bergamo (28 marzo), Brescia (29 marzo), Sanremo (31 marzo), Milano (3 aprile) Roma (6 aprile), Padova (11 aprile), Trieste (12 aprile), Piacenza (15 aprile) Bologna (16 aprile), Pescara (18 aprile) e si chiude a Bari (19 aprile). Per il pubblico la possibilità di immergersi in una realtà speciale, un’occasione davvero unica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... givagivaz : le foto di anastasi0 in cui è venuto bene sulle pagine dei giornali come quando prendono le foto profilo dei protag… - Rikjard76 : @sonoViolet Salutava sempre - capomuta : @mariannaaprile 'salutava sempre' 'in fondo ha fatto cose buone' - chichigallon : @juventusfc Quando passava salutava sempre?? - NNever70 : RT @N_i_c_o_la: Era un bravo manager, salutava sempre #Anastasio -

I figli raccontano Sandro Ghisleni, l'uomo che scrisse quel capolavoro chiamato Virescit "Ci salutava sempre e anche il suo ultimo sguardo è stato accompagnato da un sorriso", ci hanno detto. La malattia gli aveva annebbiato la mente, non il cuore". Continua a leggere sul PrimaBergamo in ... Abbiamo mangiato la pizza Chicago style. E ne vogliamo ancora Quindi, assaggiare sempre, specie le pizze fatte al contrario che non sembrano pizze, prima di ... anche perché vorrei approfondire la conoscenza con quella cheesecake che mi salutava dal menù dei ... Armando Trovajoli. Una leggenda in musica: a 10 anni dalla sua scomparsa Roma celebra il compositore con una mostra Lui mi salutava sempre con gentilezza finché, il giorno prima del mio debutto, alla fine di una straordinaria esibizione corale, mi guardò e mi disse: 'E mo' so cazzi tua". Poi Valerio Mastandrea è ... "Cie anche il suo ultimo sguardo è stato accompagnato da un sorriso", ci hanno detto. La malattia gli aveva annebbiato la mente, non il cuore". Continua a leggere sul PrimaBergamo in ...Quindi, assaggiare, specie le pizze fatte al contrario che non sembrano pizze, prima di ... anche perché vorrei approfondire la conoscenza con quella cheesecake che midal menù dei ...Lui micon gentilezza finché, il giorno prima del mio debutto, alla fine di una straordinaria esibizione corale, mi guardò e mi disse: 'E mo' so cazzi tua". Poi Valerio Mastandrea è ... RIPARTE LO SHOW LIVE DI ALESSANDRO CATTELAN ... SpettacoloMusicaSport Brescia: Alessandro Cattelan al Gran Teatro Morato “Salutava sempre” è il titolo dello show live con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro e che il prossimo 29 Marzo 2023 sarà al Gran Teatro Morato di Brescia. Biglietti in prevendita su Ticke ... “Salutava sempre” è il titolo dello show live con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro e che il prossimo 29 Marzo 2023 sarà al Gran Teatro Morato di Brescia. Biglietti in prevendita su Ticke ...