(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Oftalmologia sempre più all’avanguardia grazie a nuove tecnologie, a Milano uno sguardo al futuro; Al Ministero della Salute nasce filo diretto con popolazione attraverso numeri verdi di pubblica utilità; In aumento la percentuale di tumori orofaringei causati dall’HPV, colpiti soprattutto i maschi; 8, A.s. Roma e San Raffaele segnano il gol più bello, quello per la salute e per concludere la settima puntata dello speciale della Sin, la Società italiana di neurologia, “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” dal titolo “Sin, dal 13 al 19fari puntati sulla “Nuova era del cervello”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pescaranews : Sabato consulenza GRATUITA prevenzione #cancro #prostata. info prenotazioni #prevenzione #pescara #medicina #salute - PecoraleLuigi : @IlSanta64 'il diritto del singolo prevale sull'interesse collettivo' Nega tutta la base giuridica secolare dell'oc… - Ijoker26 : @Interistadoc10 Complimenti per la vittoria del campionato, #Salus #Vino e comunque continuo a pensare che tu non tifi inter si tropp Strunz -

...dalla LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e da numerose ex pazienti che alla fine... l'AssociazioneD'Agostino offre gratuitamente le parrucche sostenendo una sua banca della ...La nostra percezionetempo varia con il ritmocuore, probabilmente perché così il cervello riesce ad affrontare meglio le sfide in base alle ...L'Agenzia ItalianaFarmaco ha approvato la rimborsabilità di tagraxofusp come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti colpiti ...

Salus Tv n.11 del 15 marzo 2023 Mantovauno.it

La nostra percezione del tempo varia con il ritmo del cuore, probabilmente perché così il cervello riesce ad affrontare meglio le sfide in base alle nostre ...L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di tagraxofusp come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti colpiti dalla neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi ...