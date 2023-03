Salta la norma arresta-stalker: il legislatore non conosce le menti dei persecutori (Di mercoledì 15 marzo 2023) E’ una pessima notizia la bocciatura da parte della maggioranza dell’emendamento, presentato da Stefania Ascari, che intendeva intervenire sull’articolo 384 del codice di procedura penale. Tale emendamento voleva estendere il ‘fermo di indiziato di delitto’ a chi fosse ‘gravemente indiziato di atti persecutori’. L’articolo 384 dunque continuerà a prevedere lo stato di fermo giudiziario in casi di flagranza di delitto o di pericolo di fuga, ma non nei confronti dei persecutori di donne, i cosiddetti ‘stalker’. Il legislatore non sa, o non vuole sapere, che la reiterazione dell’atto persecutorio da parte dei picchiatori di donne è ciò che maggiormente anima e sostiene le loro menti, non certo la fuga. Questi individui, che clinicamente si definiscono ‘perversi’, non solo non hanno la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) E’ una pessima notizia la bocciatura da parte della maggioranza dell’emendamento, presentato da Stefania Ascari, che intendeva intervenire sull’articolo 384 del codice di procedura penale. Tale emendamento voleva estendere il ‘fermo di indiziato di delitto’ a chi fosse ‘gravemente indiziato di atti’. L’articolo 384 dunque continuerà a prevedere lo stato di fermo giudiziario in casi di flagranza di delitto o di pericolo di fuga, ma non nei confronti deidi donne, i cosiddetti ‘’. Ilnon sa, o non vuole sapere, che la reiterazione dell’attoo da parte dei picchiatori di donne è ciò che maggiormente anima e sostiene le loro, non certo la fuga. Questi individui, che clinicamente si definiscono ‘perversi’, non solo non hanno la ...

