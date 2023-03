Salerno, trovato con arma clandestina e droga: l’arresto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Finisce sotto il mirino delle autorità essere stato trovato in possesso di un’arma clandestina e sostanze stupefacenti Salerno – L’attenta attività di controllo della Polizia di Stato ha permesso di trarre in arresto in flagranza di reato M.S, a seguito di perquisizione domiciliare. La refurtiva L’uomo è stato trovato trovato in possesso di un’arma clandestina del tipo revolver, ovvero con matricola abrasa. Oltre all’arma, gli agenti hanno poi individuato e sequestrato 450 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 50 cartucce di diverso calibro, 40 confezioni di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione e la somma di 1.600 euro. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 15 marzo 2023) Finisce sotto il mirino delle autorità essere statoin possesso di un’e sostanze stupefacenti– L’attenta attività di controllo della Polizia di Stato ha permesso di trarre in arresto in flagranza di reato M.S, a seguito di perquisizione domiciliare. La refurtiva L’uomo è statoin possesso di un’del tipo revolver, ovvero con matricola abrasa. Oltre all’, gli agenti hanno poi individuato e sequestrato 450 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 50 cartucce di diverso calibro, 40 confezioni di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione e la somma di 1.600 euro. Segui ZON.IT su Google News.

