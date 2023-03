Salario minimo: Schlein, 'Meloni debole, rifiuta di parlare di precarietà, preoccupante' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni nemmeno stavolta ha voluto parlare di precarietà". Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera. "Ieri ho fatto una ricerca in rete con le parole 'Meloni' e 'precari'. Sono usciti solo due risultati: uno del 2020 e uno del 2017... non vorrei aspettare di questo passo il 2026" per avere risposte dal governo, sottolinea la segretaria del Pd. Sui temi "che abbiamo messo al centro dell'interrogazione: Salario minimo, rafforzamento della contrattazione collettiva", dove "non arriva la contrattazione collettiva serve una legge per fissare una soglia di Salario sotto cui non si può andare. E questo già smina le argomentazione molto deboli portate in aula da Meloni per dire che il lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Giorgianemmeno stavolta ha volutodi". Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera. "Ieri ho fatto una ricerca in rete con le parole '' e 'precari'. Sono usciti solo due risultati: uno del 2020 e uno del 2017... non vorrei aspettare di questo passo il 2026" per avere risposte dal governo, sottolinea la segretaria del Pd. Sui temi "che abbiamo messo al centro dell'interrogazione:, rafforzamento della contrattazione collettiva", dove "non arriva la contrattazione collettiva serve una legge per fissare una soglia disotto cui non si può andare. E questo già smina le argomentazione molto deboli portate in aula daper dire che il lavoro ...

