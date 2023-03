Salario minimo: Schlein a Meloni, 'su politiche sociali incapaci, approssimativi e insensibili' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo". Così Elly Schlein nella replica a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole:tà, approssimazione età. Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo". Così Ellynella replica a Giorgianel premier time alla Camera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Meloni-Schlein, primo confronto tra donne leader in Aula. La premier al question time a Montecitorio, ri… - fattoquotidiano : Ci si aspettava per oggi, in occasione del Question time, un intervento di #Schlein sul tema dei migranti e di… - Panterarossa01 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere il lav… - BenetelloDino : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere il lav… -