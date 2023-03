Salario minimo: Schlein a Meloni, 'ora voi al governo, ora tocca a voi dare risposte' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Signora presidente, le sue risposte non ci soddisfano". Così Elly Schlein nella replica a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera. "Il Pd ha provato ad approvare il Salario minimo" e "le vorrei ricordare che adesso c'è lei al governo e io sono all'opposizione, non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Signora presidente, le suenon ci soddisfano". Così Ellynella replica a Giorgianel premier time alla Camera. "Il Pd ha provato ad approvare il" e "le vorrei ricorche adesso c'è lei ale io sono all'opposizione, non è più il tempo dile responsabilità ad altri, ma dile".

