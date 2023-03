Salario minimo: Schlein a Meloni, 'non si nasconda, contrattazione collettiva non basta' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Io credo che precarietà e lavoro povero abbiano riposte immediate, dice che è priorità per il suo governo ma dice no al Salario minimo". Così Elly Schlein nella replica a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera. "Non si nasconda dietro a un dito: se fosse bastata la contrattazione collettiva non avremmo quel 12 % di lavoratrici e lavoratori poveri". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Io credo che precarietà e lavoro povero abbiano riposte immediate, dice che è priorità per il suo governo ma dice no al". Così Ellynella replica a Giorgianel premier time alla Camera. "Non sidietro a un dito: se fosseta lanon avremmo quel 12 % di lavoratrici e lavoratori poveri".

