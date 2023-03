Salario minimo, lo scontro in Aula tra Schlein e Meloni. Irritazione dem contro la presidente, Fdi la supporta tra gli applausi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Attacchi e contro attacchi, gruppi ‘trascinati’ nel supporto dei leader, gesti plateali di disapprovazione per l’avversario. A Montecitorio va in scena sul Salario minimo il primo duello in Aula tra la neo segretaria Pd Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria dem, tra Chiara Gribaudo e Debora Serracchiani, esordisce richiamando la premier che prendeva appunti, ma che si interrompe subito per seguire le parole della leader dem. ”Noi ci siamo” per il Salario minimo e il congedo paritario, chiedendo di sapere quale sia la posizione del governo“. Meloni, tra gli applausi di FdI, attacca ”chi ha governato sino a ora” per i salari bloccati, tra le polemiche contro il gruppo dem, per poi ribadire il no ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Attacchi eattacchi, gruppi ‘trascinati’ nel supporto dei leader, gesti plateali di disapprovazione per l’avversario. A Montecitorio va in scena sulil primo duello intra la neo segretaria Pd Ellye Giorgia. La segretaria dem, tra Chiara Gribaudo e Debora Serracchiani, esordisce richiamando la premier che prendeva appunti, ma che si interrompe subito per seguire le parole della leader dem. ”Noi ci siamo” per ile il congedo paritario, chiedendo di sapere quale sia la posizione del governo“., tra glidi FdI, attacca ”chi ha governato sino a ora” per i salari bloccati, tra le polemicheil gruppo dem, per poi ribadire il no ...

