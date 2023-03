Salario minimo, in commissione alla Camera calendarizzate le proposte di legge di Pd e M5s. Conte: “Stop stagione delle paghe da fame” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tre proposte di legge sul Salario minimo sono state calendarizzate dall’ufficio di Presidenza della commissione Lavoro della Camera. La prossima settimana i deputati esamineranno in sede referente due proposte firmate dai deputati del Pd Debora Serracchiani e Mauro Laus, mentre la terza porta la firma del leader del M5s Giuseppe Conte. “La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in commissione Lavoro alla Camera la proposta del Movimento 5 Stelle sul Salario minimo legale, a mia prima firma. Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il nì. Chiudiamo la stagione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tredisulsono statedall’ufficio di Presidenza dellaLavoro della. La prossima settimana i deputati esamineranno in sede referente duefirmate dai deputati del Pd Debora Serracchiani e Mauro Laus, mentre la terza porta la firma del leader del M5s Giuseppe. “La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata inLavorola proposta del Movimento 5 Stelle sullegale, a mia prima firma. Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il nì. Chiudiamo la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - you_trend : Oggi alla Camera si dibatte sul #salariominimo: l'Italia è uno dei cinque Stati UE che non ha un salario minimo imp… - fattoquotidiano : Salario minimo, botta e risposta Meloni-Schlein: “Peggiora condizioni dei lavoratori”. “Al governo da 5 mesi ma and… - Ettore79597694 : @chiaragribaudo @ellyesse Purtroppo riguardo al salario minimo vi devo dare ragione. - infoitinterno : Meloni: «Salario minimo? Non è una soluzione, chi ha governato prima ha impoverito italiani». Schlein: «Siete incap… -