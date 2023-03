Salario minimo, il No di Meloni è una scelta che pagherà? Segui la diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 15 marzo 2023) Salario minimo, il No di Meloni è una scelta che pagherà? La diretta con Peter Gomez dopo il confronto in aula tra la premier e la segretaria del Pd Elly Schlein L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023), il No diè unache? Lacondopo il confronto in aula tra la premier e la segretaria del Pd Elly Schlein L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Meloni-Schlein, primo confronto tra donne leader in Aula. La premier al question time a Montecitorio, ri… - fattoquotidiano : Ci si aspettava per oggi, in occasione del Question time, un intervento di #Schlein sul tema dei migranti e di… - tigrelt : RT @laperlaneranera: Per il PD fare le proposte non costa nulla diversamente governare per 10 anni senza fare nulla per ottenere un salario… - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Salario minimo, scontro alla Camera tra Meloni e Schlein #salariominimo #Meloni #Schlein -