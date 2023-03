Salario minimo, Gubitosa (M5s): “Noi dal 2013, ma dem contrari a nostra soglia minima 9 euro” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – La proposta del Movimento cinque stelle sul Salario minimo come e in cosa si differenzia da quella del Pd guidato da Elly Schlein? “Direi, al contrario, che è la neo segretaria del Pd ad essere d’accordo con noi e con la nostra proposta che abbiamo presentato in Commissione Lavoro alla Camera, a prima firma Giuseppe Conte. Una proposta che fissa il Salario minimo a 9 euro lordi l’ora e che, dopo le nostre numerose sollecitazioni, proprio oggi è stata finalmente calendarizzata. Il confronto può partire da qui e siamo ben lieti se la Schlein e il Pd vorranno fare insieme a noi questa battaglia”. Così risponde all’Adnkronos Michele Gubitosa, deputato e vice presidente del M5s in occasione del confronto in Aula a Montecitorio sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – La proposta del Movimento cinque stelle sulcome e in cosa si differenzia da quella del Pd guidato da Elly Schlein? “Direi, alo, che è la neo segretaria del Pd ad essere d’accordo con noi e con laproposta che abbiamo presentato in Commissione Lavoro alla Camera, a prima firma Giuseppe Conte. Una proposta che fissa ila 9lordi l’ora e che, dopo le nostre numerose sollecitazioni, proprio oggi è stata finalmente calendarizzata. Il confronto può partire da qui e siamo ben lieti se la Schlein e il Pd vorranno fare insieme a noi questa battaglia”. Così risponde all’Adnkronos Michele, deputato e vice presidente del M5s in occasione del confronto in Aula a Montecitorio sul ...

