Salario minimo, botta e risposta Meloni-Schlein: “Peggiora condizioni dei lavoratori”. “Al governo da 5 mesi ma andate già in direzione sbagliata” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un Salario minimo legale. Crediamo che questo possa diventare non un parametro aggiuntivo alle tutele garantite ai lavoratori, ma uno sostitutivo. Nel nostro sistema un paramento di questo tipo rischierebbe di creare condizioni peggiori di quelle che hanno oggi i lavoratori e fare un favore alle grandi concentrazioni economiche alla quali conviene rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori. Penso sia più efficace estendere la contrattazione collettiva e tagliare le tasse sul lavoro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time alla Camera, in risposta all’interrogazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Ilnon è convinto che la soluzione sia la fissazione di unlegale. Crediamo che questo possa diventare non un parametro aggiuntivo alle tutele garantite ai, ma uno sostitutivo. Nel nostro sistema un paramento di questo tipo rischierebbe di crearepeggiori di quelle che hanno oggi ie fare un favore alle grandi concentrazioni economiche alla quali conviene rivedere al ribasso i diritti dei. Penso sia più efficace estendere la contrattazione collettiva e tagliare le tasse sul lavoro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso del question time alla Camera, inall’interrogazione della segretaria del Pd, Elly, sul ...

