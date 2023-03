Sakkari-Kvitova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Mariasfiderà Petraai quarti di finale del Wta 1000 di, in programma dall’8 al 19 marzo. Nonostante tante difficoltà e tre match vinti 2 set a 1, la finalista uscente prosegue il suo percorso nel deserto californiano e mette nel mirino le semifinali. Partirà favorita contro la ceca, che sta vivendo due settimane fantastiche ma potrebbe accusare le fatiche dell’ottavo contro Pegula, portato a casa solo al tie-break del terzo, peraltro vinto 13-11.conduce 4-3 nei precedenti e ha vinto l’ultimo proprio lo scorso anno a, ma agli ottavi. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ...

Varvara Gracheva (RUS) 6 - 3, 6 - 0; Maria Sakkari (GRE/N.7) b. Karolína Plískova (CZE/N.17) 6 - 4, 5 - 7, 6 - 3; Petra Kvitova (CZE/N.15) b. Jessica Pegula (USA/N.3) 6 - 2, 3 - 6, 7 - 6 (13/11);

Rimangono in otto ad avanzare ancora pretese per portarsi a casa il WTA 1000 di Indian Wells. Cemento californiano che continua a portare bene ad Iga Swiatek, che rende un gioco da ragazzi la sfida co ...Quattro game e due palle break è il misero bottino raccolto da Emma Raducanu nel match contro Iga Swiatek . Con un'altra vittoria in due set ...