Safe house – Nessuno è al sicuro: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 15 marzo 2023) Safe house – Nessuno è al sicuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, mercoledì 15 marzo 2023, va in onda il film Safe house – Nessuno è al sicuro, un appuntamento da prima serata su Italia 1. La pellicola, di genere d’azione, dura 115 minuti, è uscita nel 2012 ed è diretta da Daniel Espinosa. Di seguito vediamo la trama e il cast del film. Trama Il protagonista è Tobin Frost, un ex agente della CIA che ha disertato. Sono trascorsi dieci anni da quel momento e Tobin viene improvvisamente catturato e portato ad un rifugio chiamato Safe house per essere interrogato dai suoi ex compagni. Un soggiorno non privo di torture. Destino vuole che la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023)è al: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, mercoledì 15 marzo 2023, va in onda ilè al, un appuntamento da prima serata su Italia 1. La pellicola, di genere d’azione, dura 115 minuti, è uscita nel 2012 ed è diretta da Daniel Espinosa. Di seguito vediamo la trama e il cast del. Trama Il protagonista è Tobin Frost, un ex agente della CIA che ha disertato. Sono trascorsi dieci anni da quel momento e Tobin viene improvvisamente catturato e portato ad un rifugio chiamatoper essere interrogato dai suoi ex compagni. Un soggiorno non privo di torture. Destino vuole che la ...

