Safe House: nessuno è al sicuro: come finisce il film

Safe House – nessuno è al sicuro è uno spy story del 2012 di Daniel Espinosa. Protagonista del lungometraggio è Denzel Washington, nei panni di un ex agente della CIA. Quando alcuni mercenari provano ad ucciderlo in una Safe House, Tobin Frost, il personaggio di Denzel si salva con l'aiuto della recluta Matt Weston. Sarà proprio quest'ultimo, alla fine del film, a diffondere i segreti che la CIA ha cercato di nascondere. Matt Weston, interpretato da Ryan Reynolds, è il responsabile di una casa sicura a Città del Capo. Nella stessa città sudafricana, Tobin Frost riceve un microchip che contiene informazioni riservate. Inseguito dai suoi nemici, chiede aiuto al consolato americano, nonostante gli Stati Uniti lo considerino un traditore.

