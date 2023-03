Russia-Usa, la guerra dei droni: che fine fanno i frammenti nel Mar Nero (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo scontro continua dopo l'alta tensione delle scorse ore. Le autorità russe hanno affermato che cercheranno di recuperare i frammenti del drone di sorveglianza statunitense precipitato nel Mar Nero dopo uno scontro con aerei da combattimento russi. Nikolai Patrushev, il segretario del Consiglio di sicurezza russo, ha dichiarato in un discorso televisivo che la Russia ha pianificato di cercare i detriti del dispositivo: “Non so se possiamo recuperarli o meno, ma dovremo sicuramente farlo e ce ne occuperemo. Certamente spero in un successo”. Anche Sergei Naryshkin, capo del servizio di intelligence estero russo, ha sottolineato che la Russia ha la capacità di recuperare i frammenti del drone e ha accusato gli Stati Uniti di aver avviato una campagna attiva di ricognizione nella regione del Mar ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo scontro continua dopo l'alta tensione delle scorse ore. Le autorità russe hanno affermato che cercheranno di recuperare idel drone di sorveglianza statunitense precipitato nel Mardopo uno scontro con aerei da combattimento russi. Nikolai Patrushev, il segretario del Consiglio di sicurezza russo, ha dichiarato in un discorso televisivo che laha pianificato di cercare i detriti del dispositivo: “Non so se possiamo recuperarli o meno, ma dovremo sicuramente farlo e ce ne occuperemo. Certamente spero in un successo”. Anche Sergei Naryshkin, capo del servizio di intelligence estero russo, ha sottolineato che laha la capacità di recuperare idel drone e ha accusato gli Stati Uniti di aver avviato una campagna attiva di ricognizione nella regione del Mar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - michele_geraci : Continuano sempre a frequenza maggiore segnali di un disengagement #USA dall'#Ucraina Ovviamente, il tutto va fat… - putino : Collisione tra drone americano e caccia russo nel Mar Nero: tensioni tra USA e Russia. Un drone da ricognizione am… - fabio81560523 : @Giannimanetti @laura_ceruti A me sta sul c*zzo sia la Russia che gli USA, eppure sono stato in Russia e in Ucraina… - j_emilioH : RT @stats_feed: Inflation rate: Argentina ???? 102% Turkey ???? 55.18% Russia ???? 11% UK ???? 10.1% Italy ???? 9.2% Germany ???? 8.7% Euro Area ???? 8.… -